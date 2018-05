V Británii zabloudil osobní vlak

Ve Spojeném království strojvedoucí vlaku CrossCountry Train omylem přivezl cestující do jiného města.

Z Newcastlu na severu země měl dorazit na jih do Reddingu, ale nakonec skončil v Pontefractu, o případu píše The Mirror.

„Jsem teď ve ztraceném vlaku někde poblíž Ponterfactu," psala jedna z cestujících na Twitteru. „Uvízli jsme tady, protože strojvedoucí vybral špatnou cestu. Kdo by si myslel, že je taková věc vůbec možná?"Podle ní, ve vlaku byla asi ještě stovka cestujících.

Podle zprávy v The Mirror, vlak jel objížďkou kvůli incidentu na trati v Doncasteru a pak z neznámého důvodu vlak nejel na jih, ale na západ. Po dlouhém stání v okolí Pontefractu se vlak vrátil na správnou cestu, která trvala asi hodinu. Ve městě Sheffield cestující vystoupili. Tam cestující přestoupili na vlak do Birminghamu, odkud se dá dojet do cílového Reddingu jinou soupravou.