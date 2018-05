„Šetření není zdaleka úplné. Oznámili zase jen to, co uvedli už v roce 2014, ale rozhodli se to udělat veřejně. Myslím, podle vlastních úvah, že to udělali kvůli nadcházejícím velkým mezinárodním událostem v Rusku. Je to taková touha kazit náladu," řekl ministr během projevu na fóru „Primakovova čtení".

Dopravní Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines, který směřoval z Amsterdamu do Kuala-Lumpuru (let MH17), se zřítil 17. července 2014 v Doněcké oblasti. Všech 298 lidí, kteří se nacházeli na palubě, zahynulo.

© REUTERS / Francois Lenoir Ruský velvyslanec: Obvinění z účasti na katastrofě boeingu MH17 je „naplánovaná provokace“ obvinil z katastrofy doněcké domobrance, kteří ale prohlásili, že nedisponují prostředky, které by umožnily sestřelit letoun v takové výšce. Ve zprávě mezinárodního týmu vyšetřovatelů je uvedeno, že protiletecký systém Buk, který sestřelil Boeing, byl prý dopraven z Ruska a pak vrácen zpátky.

Moskva učinila prohlášení o předpojatosti vyšetřování, jehož závěry se zakládají pouze na datech získaných od Ukrajiny. Experimenty koncernu Almaz-Antej, předního podniku na výrobu protileteckých systémů, včetně Buků, rovněž potvrzují, že Boeing byl sestřelen z území, které je kontrolované ukrajinskou armádou.