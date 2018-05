Reportéra televizního kanálu RT France nepustili do Jelisejského paláce (VIDEO)

Reportéra televizního kanálu RT France nepustili do Jelisejského paláce na akci, uvádí se na webových stránkách RT.

„Vy pracujete na Russia Today, vy nemůžete vejít," cituje televizní kanál vysvětlení zamítnutí přístupu.

Reportér měl u sebe novinářskou kartičku dle požadavku vedoucí tiskové služby Jelisejevského paláce Marion Bereové, s níž před tím hovořil. Přitom korespondenta BBC, který přišel ve stejnou dobu a se stejnou kartičkou, do budovy pustili.

Není to první podobný případ během poslední doby. V lednu reportéra televizního kanálu nepustili do Jelisejevského paláce na briefing Emmanuela Macrona a před rokem se korespondenti RT a Sputniku nemohli dostat do jeho štábu v den konání druhého kola prezidentských voleb.

Obvinění na adresu RT

Koncem minulého roku se francouzští veřejní činitelé ze stránek novin Monde obrátili k předsedovi Nejvyšší rady pro audivizuální prostředky Francie Olivieru Shramkovi se žádostí, aby byla televiznímu kanálu RT France odebrána licence.

Oficiální mluvčí MZV RF Maria Zacharovová řekla, že taková výzva je příkladem nejhrubšího zásahu do práce médií a dodala, že „signál vychází bezprostředně od státu zastoupeného francouzským prezidentem".

Hlavní redaktorka RT Margarita Simoňjanová prohlásila, že francouzská inteligence zapomněla na svobodu, rovnost a bratrství.