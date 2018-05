Strašná ruská díra v zemi vylekala cizince

„Nejde mi to na rozum. Jak tam lidé něco nacházejí, potom začnou vytvářet kráter o velikosti asteroidu, aby prohledali ještě něco většího," napsal uživatel pod nikem Velvet_Thunder.

Uživatelé Reddit se přiznali, že byli překvapeni tím, jak blízko u kráteru se nacházejí obytné stavby. „Divím se, že tam žijí tak blízko u jámy. Jsem přesvědčen, že je půda velmi tvrdá, ale mám trochu obavy, že se může svah pohnout," svěřil se se svými obavami Queef_Urban.

Uživatelé začali žertovat a fantazírovat, jak je možné využít tak obrovskou jámu.

„Myslím, že tam místní děti neustále ztrácejí frisbee (létající — házecí — talíře)," ironizuje how_do_i_change_this.

Někomu připomíná tvar lomu obrovský subwoofer (sub-bassovou jednotku) nebo motor.

Objevily se návrhy, aby z diamantového naleziště bylo uděláno vězení pro doživotní vězně. Podle názorů účastníků diskuze by to mohlo být ideální vězení pro Temného rytíře. Někdo uvažoval, že kdyby byla díra naplněna vodou, bylo by to dobré stanoviště pro atomovou ponorku. Uživatelé zanechali celkem více než tisíc komentářů.

V současné době je naleziště zakonzervováno. Došlo k tomu po havárii v roce 2017, kdy byla šachta zatopena vodou a zahynulo osm dělníků.