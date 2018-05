Podivný příběh: Kreml vyzval Kyjev, aby se zodpovídal za obvinění ve věci Babčenka

Ukrajinské úřady se musí zodpovídat za svá slova o účasti Ruska na pokusu o vraždu novináře Arkadije Babčenka, jinak budou vypadat jak britští kolegové. Prohlásil to tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.

Nazval také inscenaci vraždy „podivným příběhem". „To nemění náš vztah k Ukrajině jako k zemi, kde být novinářem je nebezpečné. <…> Díky Bohu ten člověk zůstal naživu. Ale jinak je to dost podivný příběh," řekl Peskov.

© Foto : Efrem Lukatsky Kerný: Jak ze mě ukrajinská SBU udělala skutečného hlupáka

Předtím ředitel Služby bezpečnosti Ukrajiny Vasyl Hrycak prohlásil, že informace o „vraždě" Babčenka byly součástí zvláštní operace zaměřené na odvrácení útoku na novináře. Přitom obvinil ruské tajné služby z účasti na pokusu o vraždu. Nic, co by to potvrzovalo, uvedeno nebylo.

Nepodloženost obvinění je projednávána v médiích. Strana.ua uvedla, že zadrženému „organizátorovi vraždy" byla slíbena účast v „kontrašpionážní operaci" a poté byl obviněn z pokusu o vraždu.

„To znamená, že to byla naprosto jasná provokace," upřesnil zdroj. Zadržený tvrdí, že objednavatelem je SBU, a uvádí, že se pokoušejí na něho vyvíjet nátlak.