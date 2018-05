Muž holýma rukama zachránil svého psa před medvědem

K napadení došlo, když muž uvázal svého bígla na řetěz a pustil ho do dvora, píše UPI. Brzy pes uviděl medvěda a začal na něj štěkat. Ten ho za to udeřil tlapou. Majitel se snažil zatáhnout psa zpátky do domu, ale řetěz se zamotal. Rozhodl se proto zasáhnout a kopnutím odehnal medvěda od psa, ale ten se vrátil a psa kousl. Poté muž udeřil medvěda pěstí do nosu a zabouchl dveře.

Bígl přežil, ale veterinář mu musel sešít rány, které mu způsobil medvěd. Jeho pán zraněn nebyl. Zástupkyně michiganského odboru přírodních zdrojů, která navštívila místo události, poradila, aby majitel uklidil slupky od slunečnicových semínek, schoval ptačí krmítka a přestal krmit krocany a jeleny kukuřicí, protože to přitahuje divokou zvěř.