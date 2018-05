Dokonalost sama: Zkušební pilot hovořil o vlastnostech Su-57

„Ještě nikdy se v žádném letadle se nepodařilo dosáhnout toho, aby bylo možné létat nadzvukovou rychlostí (1600 km za hodinu) bez režimu přídavného spalování. Přídavné spalování je spojeno s obrovskou spotřebou paliva a Su-57 může dosahovat supercruise „na nominálu". Toho ještě nikdo na světě nedosáhl — ani Francie, ani Anglie, ani Rolls-Royce či Pratt & Whitney — nikdo," zdůraznil Tolbojev.

Podle jeho slov je většina know-how, jimiž se liší stíhačka Su-35 od stroje generace 4++, utajena.

„Su-57 je budoucnost ruského bojového letectva. V něm jsou realizovány nejlepší technologie a to, co je předváděno široké veřejnosti, je pouze povrch, ostatní známe pouze my, profesionálové, vědci, vojenské vedení země. Toto know-how je tajné a diletanti z médií nemohou posuzovat tento stroj," řekl Tolbojev.

Časopis The National Interest dříve napsal, že Su-57 „nemá zvlášť zajímavou budoucnost", protože se zakládá na systémech vyvinutých pro Su-35.