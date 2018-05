Ředitel Morgan Stanley se směje Sorosovým hláškám o globální krizi

Dříve v tomto týdnu miliardář a globalista George Soros prohlásil, že Evropská unie čelí "existenciální krizi", a varoval před nadcházejícími ekonomickými turbulencemi, a to především v důsledku politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a zhoršujících se dvoustranných vztahů s EU.

James Gorman, generální ředitel nadnárodní investiční banky Morgan Stanley, dnes odmítl tvrzení Sorose a jeho pesimistický výhled do budoucna v dnešním rozhovoru s Bloomberg Television v Pekingu.

„Upřímně si myslím, že je to směšné. Nemyslím si, že vůbec čelíme nějaké existenciální krizi," řekl generální ředitel Gorman ve čtvrtek, když se ho zeptali na jeho myšlenky ohledně komentáře Sorose.

„Myslím, že se jedná o něco, co se zkouší už 10 nebo 15 let. V mnoha zemích unie existuje pocit, že průměrná výkonnost ekonomiky jejich země je mnohem vyšší než individuální výkon jednotlivých občanů této země. Tento pocit je základem pro vzlet populistických myšlenek, takže si vůbec nemyslím, že by byla Evropská unie v současné době něčím ohrožena, " doplnil Gorman.

Také řekl, že je pravděpodobné, že Federální rezerva brzy navýší úrokové sazby v reakci na měnící se ekonomické podmínky.

29. května George Soros varoval před blížící se globální finanční krizí a řekl, že stažení USA ze společného komplexního akčního plánu (JCPOA), běžněji nazývaného Íránskou dohodou, „přinese dodatečný tlak nepředvídatelné síly na už i tak potlačenou Evropu."