Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker znovu hovořil o nutnosti vytváření kontaktů s RF, neboť existuje mnoho oblastí, v nichž by bylo možné spolupracovat.

„Myslím si, že je třeba obnovovat kontakty s RF — nejsem příliš spokojen se stavem našich vztahů s RF," prohlásil ve čtvrtek během svého vystoupení na konferenci v Bruselu, věnované problémům Evropy.

„Nepřijmeme to, co RF udělala, když přišla na Krym nebo na východ Ukrajiny, ale přesto je třeba mít na mysli, že veškeré území EU — to je přibližně 5,5 milionu kilometrů čtverečních, a území Ruska — 17,5. Otázky?" řekl a obrátil se k účastníkům konference.

Zdůraznil, že RF a EU mají mnoho sfér, v nichž by bylo možné spolupracovat.