5 triků kaváren a restaurací, o nichž vědí pouze jejich majitelé

1. Jídlo dne

Prakticky v každé restauraci je v jídelním lístku uvedeno takzvané jídlo dne, které vám bude zpravidla naléhavě nabízet číšník. Samozřejmě to usnadňuje výběr, ale výhodné je to především pro restauraci, neboť jídlo je často připraveno z ingrediencí, jejichž doba spotřeby se blíží ke konci (ale nejsou prošlé!).Tak například ze včera nakrájených plátků masa je možné udělat náplň do pizzy.

2. Připravit a zamrazit

Kolik času je třeba k uvaření polévky? Pouze k přípravě dobrého vývaru je třeba hodina až hodina a půl, ale v restauraci vám přinášejí objednanou polévku přibližně za 30-40 minut, neboť nikdo nebude tak dlouho čekat. Jak je to možné? Je to jednoduché: vývar byl nejspíše připraven předem a zamrazen. Jakmile přijde objednávka na jídlo, kde je vývar, rozmrazí ho a doplní potřebnými ingredienty, což značně zkracuje dobu přípravy.

Mimochodem, někdy se zamrazují nejen vývary, ale i hotové polévky. Šokové zamrazení samozřejmě nedovolí jídlu se zkazit, ale chuť rozmrazené polévky je úplně jiná.

3. Gramáž

Každé jídlo v restauraci se připravuje podle technologické karty, na níž je podrobně uvedena gramáž ingrediencí a váha každého jídla. Tady je místo pro chytré nápady, zvláště co se týče takových jídel jako jsou saláty, polévky, ratatouille a další jídla, která obsahují velké množství složek. Například do krémové polévky z brambor a brokolice je možné dát trochu více brambor a méně brokolice. Objem a váha porce se nezmění, ale finační hodnota jídla bude nižší.

4. Jídla ve fritovacím hrnci

Olej ve fritézách se má měnit po každém 15. až 20. použití, ale v praxi se málokdo řídí tímto pravidlem, neboť každá výměna představuje několik litrů oleje. Tudíž pokud je to možné, neobjednávejte si jídla připravená ve fritovacím hrnci. Tím spíše, že nejsou příliš zdravá a často jsou připravena z polotovarů.

5. Аlkohol — první jídlo

Pokud si objednáváte nějaký alkoholický nápoj, určitě vám ho přinesou ještě před jídlem. Proč? Je to jednoduché: alkohol zvyšuje chuť k jídlu a vy proto sníte mnohem více, než jste si plánovali.