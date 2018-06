Arabština se kvůli velkému přílivu migrantů z arabských zemí stala druhým nejrozšířenějším jazykem ve Švédsku. Jako mateřský jazyk ji označuje 200 tisíc lidí. Upozornil na to švédský lingvista Mikael Parkvall.

Ve svém článku v listu Svenska Dagbladet píše , že arabština vytěsnila finštinu na třetí místo.

Posledních několik let do Švédska dorazily desítky tisíc migrantů z Blízkého východu. V roce 2015 země přijala 163 tisíc uprchlíků a o dva roky později do země dorazilo dalších 55 tisíc uprchlíků.

List však upozorňuje, že odhady Parkvalla nepředstavují oficiální údaje. Švédsko tuto statistiku neshromažďuje, neboť se úřady domnívají, že výsledky mohou urazit etnické skupiny žijící v zemi.