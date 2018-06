Asad v exkluzivním interview Russia Today: USA ztrácí půdu pod nohama

V rozhovoru s reportérem RT Muradem Gazdijevim, který se konal včera v Damašku, Asad okomentoval široké spektrum témat. Například se podělil o svůj názor o možnosti přímého střetu USA a Ruska a odpověděl, proč se nebojí výhrůžek o atentátech, které na něj plánuje Izrael.

O konci války, a vítězství

Asad prohlásil, že „většina" syrského území je pod kontrolou státních vojenských sil, ale doplnil, že stálé provokace a pokusy USA eskalovat konflikt zbytečně zatahují válku, která trvá už dlouhých sedm let.

Nicméně je podle něj evidentní, že se konflikt blíží ke konci, a doplnil, že bez vnější „pomoci" od Ameriky by se dal ukončit během jednoho roku.

O Americe: Washington ztrácí půdu pod nohami

Ačkoli současně vojenské síly USA nezákonně operují na území Sýrie, Asad tvrdí, že budou brzy ze země odstraněny.

„USA ztrácí půdu pod nohami. Jejich žolíkem byla Al-Nusra, kterou prozívaly „umírněnou» opozicí. Ale když už všichni měli najevo, že jeto druhá inkarnace Al-Kajedy, se kterou by měli USA bojovat a ne jí pomáhat, tak Američané současně rozehráli jinou kartu, kterou se stala SDF [Syrian Democratic Forces]," řekl Asad. Podle dalších plánů Asada poté co Al-Nusra a ISIS budou kompletně likvidováni na území Sýrie, se vládní armáda obrátí svou pozornost na SDF.



O Rusku: Jak Rusové zabránili americkému útoku

© AFP 2018 / PRAKASH SINGH Odpověď na sankce USA: Indie a Írán se zřekly dolaru

USA uvažovaly o variantě komplexního útoku na celou Sýrii. Ale vstřícná prohlášení Ruska je pozastavila, uvedl syrský prezident Bašár Asad.

USA, Británie a Francie ráno 14. dubna raketami zaútočily na syrské vládní objekty, které se podle jejich názoru používají pro výrobu chemických zbraní. Ruský prezident považoval útoky za akt agrese na suverénní stát, přitom ani ruští vojenští experti ani místní obyvatelé nepotvrdili fakt chemického útoku, jenž se stal záminkou pro raketový útok.

„Tentokrát Rusové otevřeně prohlásili, že jsou připraveni ničit místa vypouštění raket. Podle našich informací důkazy nemáme, máme jenom údaje, ale věrohodné. Uvažovali o variantě komplexního útoku na celou Sýrii. Zrovna tato hrozba donutila Západ , aby zavedl skromnější opatření," sdělil Asad.

O Izraeli: možnost izraelské agrese je minimální, Tel-Aviv je v panice

Asad řekl, že se nebojí hrozby izraelské agrese, ani výhrůžek z atentátu, který plánuje Tel-Aviv.

„Izraelci vraždí, zabíjí a okupují tento region po desetiletí, přesněji kolem 70 let, ale obvykle to dělají potichu, bez hlášek a vyhrožování v médiích. Tak proč s tím začali jen teď? Hovoří to jedině o panice a hysterii Tel-Avivu."

O chemických útocích: „Je něco podobného v našem zájmu? Zač? A zač právě teď?"



Syrský prezident popsal řadu údajných chemických útoků jako provokace, kterými se nakonec nepodařilo přesvědčit mezinárodní společenství, aby vydalo Spojeným státům a jeho spojencům vojenský mandát v Sýrii.

Asad uznal, že existuje možnost dalších provokací Washingtonu, a nic je současně nemůže zastavit v nových pokusech podobných provokací v blízké budoucnosti.

O Trumpovi

Reportér RT se zeptal, jestli má Asad nějakou přezdívku pro prezidenta USA, který nazval svůj syrský protějšek „zvířetem". Assad se nato jen usmál a řekl, že se do podobného pouštět nebude a neklesne na úroveň Trumpa.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Asad sdělil, jak se podařilo vyhnout konfliktu mezi Ruskem a USA v Sýrii

„Toto není můj jazyk, takže nemohu mluvit stejným stylem. To je jeho styl. Moc dobře ho to charakterizuje," řekl. „Myslím, že existuje velmi známá zásada, že to, co říkáte, je to, čím jste," doplnil Assad.

Poznamenal, že termín "občanská válka" byl široce používán od začátku konfliktu v Sýrii — ale tento termín realitu nepopisuje.

© AP Photo / Hussein Malla Média: Americká armáda může v případě dohody s Ruskem opustit základnu v Sýrii

„Syrská občanská válka by znamenala, že existuje rozdělení společenstva založené buď na etnických či náboženských principech, nebo možná na politických názorech. Ve skutečnosti, v oblastech, řízených syrskou vládou, což je nyní většina Sýrie, neuvidíte podobného rozdělení, "řekl Assad."