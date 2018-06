Lukašenko uvedl, co nejvíce ohrožuje mír

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že považuje konfrontaci zájmů velmocí za hlavní nebezpečí pro svět. Uvádí to BELTA.

„Hlavním nebezpečím, jak já to vidím, je konfrontace zájmů velkých států. Podívejte se, co se děje. Hlavní střet — to je USA s Čínou," řekl Lukašenko během setkání s pohraničníky a jejich rodinami.

Podle jeho slov „Číňané se dostali na přední místa v mnoha směrech" a USA „nechtějí ztrácet vedoucí postavení a svůj monopol ve světě".

„Srážka mezi Ruskem a Západem, mezi Ruskem a USA. Existují třenice mezi Indií a Čínou, velmi mnoho problémů je mezi Čínou a Vietnamem kvůli ostrovům Spratley," řekl běloruský prezident.

Prohlásil také, že „tyto konfrontace se v něčem projevují". Jako příklad uvedl situaci v Donbasu a v Sýrii.

Před tím Lukašenko uvedl, jaký je strategický úkol Běloruska. Podle jeho názoru je to zvýšená úloha země v regionální a mezinárodní politice.