SBU se snažila naverbovat novinářku RIA Novosti, která dorazila na soud nad Vyšinským

Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) se snažila naverbovat dopisovatelku ruské agentury RIA Novosti v Litvě Irinu Vysokovičovou, která dorazila do ukrajinského Chersonu na soud nad ředitelem portálu RIA Novosti Ukrajina Kirillem Vyšinským.

© AP Photo / Victor Platov Vyšinský požádal Putina o pomoc

Vysokovičová uvedla, že k ní 1. června přišli lidé v civilu u vchodu do soudní síně. Stalo se tak poté, co ji jedna žena, kterou nezná, začala veřejně obviňovat z toho, že pracuje na První baltský kanál, jehož vysílání je v Kyjevě zakázáno.

„Nejdříve mě vyvedli ven s tím, že mě prý zachraňují před rozvášněnými ukrajinskými patrioty, pak mě usadili do auta a řekli, že jsou příslušníci SBU a že jedeme do jejich služebny (…)," řekla novinářka.

Nikdo ze tří příslušníků SBU se jí nepředstavil. Pouze jeden řekl, že se jmenuje Alexej.

„Ptali se mě hodně na mou práci na Prvním baltském kanálu, se kterým již dávno nespolupracuji. Na otázku pro koho dělám reportáže o soudu nad Vyšinským, jsem čestně řekla, že pro RIA Novosti. Poté jeden z mužů mi řekl, že by mě pustili, ale jejich vedení ‚chce krev‘ a ‚rozjet situaci‘, proto musím podepsat nějaké dokumenty," říká Irina.

Na otázku, zda na ni tlačili, odpověděla kladně, ale „v měkké formě". „Tiše a klidně říkali, že mohu zůstat tady, ale pokud upřímně řeknu, co je zajímá, tak mě pustí domů. A co jsem mohla říct? Byla jsem velmi vystrašená a nechápala jsem proč… Mé reportáže na Prvním baltském kanálu byly z větší části o sociálním životě a kultuře a do Chersonu jsem přijela, abych napsala zprávu o zasedání soudu, což jsem jim řekla," vypověděla Irina.

Po několika hodinách tohoto rozhovoru, který nebyl formálně zaznamenán, novinářku přinutili podepsat prohlášení o spolupráci s SBU a sdělovat informace o zaměstnancích agentury RIA Novosti.

„Řekli mi, že mým pseudonymem bude Mila. Pustí mě a pak se se mnou spojí, jinak tu budu nadlouho. Před tím, než mě propustili, přinutili mě na kameru říct, že nemám námitek vůči SBU," vypověděla Irina.

Vysokovičovou propustili a ta se mohla vrátit do Litvy, avšak kvůli zadržení, které ani nebylo náležitě zadokumentováno, nemohla splnit svůj redakční úkol a informovat o soudu nad Vyšinským.