Trump prozradil příčinu rozpoutání obchodní války

„V obchodní sféře by vůči USA konečně měly zaujmout spravedlivý postoj. Když zavádíte nulová dovozní cla, jež činí vůči našemu zboží 25, 50 nebo dokonce 100 procent, není to spravedlivé, nehodláme to dál tolerovat. Není to volný nebo čestný obchod, je to obchod blbý!" prohlásil.

Trump dodal, že činí-li státní zahraničněobchodní schodek téměř 800 miliard dolarů ročně, nesmí si USA dovolit porážku v obchodní válce! Jiné země měly dlouhá léta obchodní výhody na úkor USA, nastal čas, abychom USA zmoudřely, napsal na závěr prezident.