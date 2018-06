Profesor: Německo je ve výjimečném stavu

„Výjimečný stav (v Německu) máme již velmi dlouho, nejpozději od finanční krize, od té doby centrální banka provádí politiku, která není krytá. Tu odmávnuli, není to ale žádná normální politika — neomezení tištění peněz. Od krize eura se tato politika ještě zesílila, od té doby jsme také zneplatnili různé mechanismy, od migrační krize se opět zesílila. V principu máme již deset let permanentní výjimečný stav," řekl.

Moderátorka jeho vyjádření kontrovala tím, že de jure se Německo v žádném výjimečném stavu nenachází.

„Výjimečný stav skutečně máme. Nemáme žádný pořádek, máme do jisté míry chaos, v němž nějak proplouváme a kdy se zákony tak ohýbají a tak interpretují, jak to v danou chvíli pasuje. Takže to skutečně je výjimečný stav, nehledě na to, že z právnického hlediska není podložený a nebyl vyhlášen stav nouze. Skutečně ale, co se mnoha politických otázek týče, existuje výjimečný stav, jenž vyplývá z tlaku událostí a chaosu. Díky tomu je možné rychle činit všemožná rozhodnutí," prohlásil Otte.

Autor knihy Der Crash kommt (2006) následně prohlásil, že rozsah postupu států pro řešení vzniklé krize, ho překvapil. Rozsah opatření učiněných k tomu, aby systém zůstal při životě, byl do vypuknutí krize, podle jeho slov, nepředstavitelný.

„To, co jsem nepředpokládal, je to, s jak masivními politickými represivními opatřeními státy budou vstupovat do krize, aby tento systém udrželi dále na životě. (…) Sílu těchto řídících opatření, tu jsem také podcenil," řekl v odpovědi na otázku o situaci ve světě po začátku finanční krize 2008.

Moderátorka připomněla, že Otte dříve současné Německo popsal jako NDR 2.0 ve věci masivního zasahování do hospodářství a nakupování cenných papírů států ze strany ECB.

„Ano, máme svým způsobem minimálně velmi silné státní intervence, jež přímo zasahují hospodářství. Zdali se jedná o plánované hospodářství — nemáme pro hospodářství generální plán jako za socialismu, ale máme Potěmkinovy vesnice, fasády, které se budují, falešný lesk. Máme ale i sektory, ve kterých se skutečně hodně děje, jako například v IT. Ale již dva roky říkám, pro to, co nyní máme, to můžeme označovat jako NDR 2.0," odpověděl profesor na otázku moderátorky, zdali se již jedná o plánované hospodářství.