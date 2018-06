Slova německého politika o Hitlerovi vyvolala skandál

Gauland uvedl, že Hitler a nacisté jsou „temnými skvrnami" (doslovný překlad slova Vogelschiss, což se dá přeložit jako „ptačí hovno") více než tisíce let historie úspěšného Německa s ohledem na to, že ve všech ostatních dobách bylo Německo skvělou zemí.

„Ano, přiznáváme naši odpovědnost za 12 let… Ale máme slavnou historii, která milí přátelé trvala déle než dvanáct zatracených let," dodal.

© AP Photo / Peter Morrison Rusko a nacismus? Kalousek přirovnal MS ve fotbale k Hitlerově olympiádě v roce 1936

Mnozí lidé reagovali na slova Gaulanda velmi negativně. Například Annegret Krampová-Karrenbauerová, předsedkyně Křesťansko-demokratické unie Německa, v rozhovoru pro Die Welt uvedla: „Během 2. světové války, během holokaustu a během totální války zahynulo padesát milionů lidí. Nazývat to temnou skvrnou, je úderem do obličeje obětí, je to podhodnocení toho, co se stalo ve jménu Německa."

Zástupkyně zelených, Katrin Goring-Eckardt, nazvala Gaulandovy komentáře ránou do obličeje potomků lidí, kteří prožili holocaust.

Zástupce frakce Svobodné demokratické strany Německa v Německém spolkovém sněmu Marco Buschman řekl v rozhovoru pro Funke: „Každý politik, který se úmyslně snaží zmírnit význam nacistické diktatury a holokaustu, dává možnost pochopit, jak zlověstný je jeho názor na události v Německu."