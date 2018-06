Mluvčí ruského ministerstva zahraničí obvinila Radu bezpečnosti OSN ze lži

V úterý nejprve média a poté ukrajinské úřady uvedly, že ruský občan Arkadij Babčenko byl údajně zastřelen na schodišti svého bytu. Druhý den se Babčenko objevil na tiskové konferenci Bezpečnostní služby Ukrajiny. Podle vedoucího oddělení Vasilije Grycaka, informace o „vraždě" Babčenka byla součástí speciální operace, aby se zabránilo pokusu o atentát na novináře. Poté obvinil ruské speciální služby z účasti na pokusu o vraždu a informoval o zadržení údajného organizátora — Ukrajince Borisa Hermana v Kyjevě.

CC0 / Pixabay Zacharovová: po centrále OSN běhali Ukrajinci v maskáčích a vyhrožovali ruským diplomatům v pořadu Nedělní večer u Vladimíra Solovjeva na televizním kanálu Rusko 1 uvedla, že na zasedání Rady bezpečnosti OSN ukrajinský ministr zahraničí nejprve promluvil o vraždě Babčenka a pak řekl, že nevěděl o speciální operaci.

„Lhát v sále Bezpečnostní rady je něco, co se bohužel stalo rutinou. Říkáme, že tyto propagandistické kousky se dají vyvádět donekonečna, ale problémem je, že takovým způsobem zabijete OSN a Radu bezpečnosti OSN," uvedla.

„Představte si, jaký fantastický marasmus probíhá. Ministr zahraničních věcí vystupuje v Radě bezpečnosti, lže o tom, co se děje v jeho zemi, příští den se tato lež odhalí, ministr (zahraničních věci Ukrajiny Pavel) Klimkin tvrdí, že o tom nevěděl, a (prezident Peter) Porošenko říká, že Rusko potřebuje tento příběh, aby ukázalo, že Kyjev situaci nekontroluje. Je to tragikomedie," dodala Zacharovová.

Podle jejího názoru je situace na Ukrajině mnohem komplikovanější, než si představujeme.

„Ještě zůstává zjistit, co je to za hadí klubko, které se propletlo v krvavém a krutém boji. Ale je jasné, že dneska tito lidé, kteří se nazývají politickým vedením Ukrajiny, jsou připraveni udělat cokoli. I když si uvědomují, že… budou mít kolosální škody na svém obrazu, jsou připraveni na to zavřít oči," poznamenala diplomatka.