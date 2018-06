Americké těžké bombardéry spatřili vedle hranic Ruska

Podle nich v sobotu 2. června byly v Baltském moři zaznamenány dva B-1B poblíž ruské hranice, v sobotu se tam objevil pouze jeden bombardér. Je třeba poznamenat, že letecké síly USA prováděly mnoho hodin výcvikových letů.

Dříve agentura uvedla, že 30. dubna přiletěly na britskou leteckou základnu Fairford tři B-1B. Základna je nejpředsunutějším bodem rozmístění amerického letectva pro těžké bombardéry dlouhého doletu, strategické bombardéry B-52, které jsou schopné přepravovat jaderné zbraně a strategické průzkumné letouny U-2 pro vysoké nadmořské výšky.

Kromě toho byla 2. června hlídková protiponorková letadla US Navy P-8A Poseidon viděna poblíž ruských hranic nad Černým mořem. Dlouho letěla nad pobřežím ze Sevastopolu do Gelendžiku. Současně strávilo mnoho hodin létáním podél linie demarkace na Donbasu strategické letadlo US Air Force RQ-4B Global Hawk, které bylo později také viděno v blízkosti námořních hranic Ruska v krymské oblasti. Oba letouny létaly z letecké základny Sigonella na ostrově Sicílie.