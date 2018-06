Střídání generací: KLDR má nové vojenské velitele

„Pokud vím, byl ministr lidových ozbrojených sil KLDR Pak Yong-sik nahrazen jeho náměstkem No Kwang-cholem, hlavu generálního štábu Korejské lidové armády Ri Myong-sua vystřídal jeho náměstek Ri Yong-gil," řekl zdroj agentury.

Post „č. 1" v armádě KLDR opustil náčelník hlavní politické správy Kim Čong-gak a jeho místo obsadil Kim Su-gil, bývalý předseda pchjongjangského výboru Korejské strany práce.

© AFP 2018 / Mike Theiler Trump potvrdil summit s Kim Čong-unem. Setkají se 12. června v Singapuru

Podle názoru zdroje agentury to bylo učiněno proto, že zkostnatělý způsob myšlení sesazených neodpovídá změněné situaci. Noví velitelé jsou mladší než jejich předchůdci, a proto se to dá považovat za střídání generací, praví se ve zprávě. Ri Yong-gil je například o 21 let mladší než Ri Myong-su.

Nová jmenování se zřejmě konala 17. května na rozšířeném zasedání ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Nutnost změn může souviset s nadcházejícím summitem KLDR a USA, který se má konat v Singapuru 12. června, a také s pokračujícími jednáními o denuklearizaci, která mohla vzbudit nelibost staré sestavy vojenského velení, dodává agentura.