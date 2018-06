Na Cambridgeské univerzitě ve Velké Británii si všimli nízkého počtu černošských studentů, píše o tom The Telegraph.

Na šest vysokých škol se za posledních 5 let dostalo méně než 10 představitelů negroidní rasy a do některých se nedostal ani jeden. Kromě toho čtvrtina vysokých škol nepřijala od roku 2015 do roku 2017 ani jednoho černošského studenta.

© Sputnik / Maksim Bogodvid „Velmi černí černoši“ přivedli do rozpaků poslance ruské sněmovny

Noviny uvádějí , že St. Edmund College nepřijala od roku 2012 do roku 2016 ani jednu z více než 30 přihlášek od černošských žadatelů. Downing College v letech 2014-2015 obdržela 37 žádostí, ale nepřijala ani jednoho černošského žadatele. V Cambridgi je celkem 31 vysokých škol.

Vedení univerzity uvedlo, že nemohou uměle zvýšit počet menšin ve vzdělávacím zařízení.

Minulý měsíc byl zaznamenán nedostatek černošských studentů také na Oxfordské univerzitě. „Velké množství vysokých škol přijímá tak málo Britů černochů, že ani nezveřejňují údaje těch, kteří byli přijati. Protože oni sami chápou, že tyto údaje ukazují, kolik je toho potřeba ještě udělat pro dosažení rovnoprávnosti na úrovni vysokoškolského vzdělávání," uvedl David Lammy, černošský politik, který obhajuje rasovou rozmanitost na britských univerzitách.