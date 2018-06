Editorské války: jak se na Wikipedii manipuluje s pravdou

Lidé stále méně a méně věří médiím, což nemůže být překvapující. Z jakých však zdrojů mají zvědaví uživatelé získávat podrobné informace o tom, co je zajímá? Ve většině případů Google jako první odkaz nabízí právě Wikipedii.

Na Wikipedii je ze strany autorů portálu celkem běžným jevem zbarvení veřejného člověka do jedné či jiné barvy, říká novinář a jeden z autorů blogu na portálu YouTube Wikipedia — Geschichten aus Wikihausen (Wikipedia — Wikihausenové příběhy) Dirk Polmann. „ A to je velmi účinný nástroj."

Autoři blogu dospěli k závěru, že na Wikipedii zuří skutečná válka redaktorů, kdy články na webu hromadně prochází všemožnými úpravami, aby odpovídaly určité koncepci.





Zpravidla se autorům nelíbí články týkající se tématu geopolitiky, vysvětlil Fidler. Články k tomuto tématu jsou nejčastěji vystavovány nejrůznějším manipulacím. „ Kritizujete NATO , nebo řekněme, tajné operace zvláštních jednotek nějak spojovaných s NATO… V tomto případě máte dobrou šanci narazit na problémy s Wikipedií, i když ve skutečnosti jsou informace, které jste uvedli, pravdivé," vysvětluje Fidler.

Během vyšetřování Fidler a Polmann našli celou skupinu redaktorů, kteří dávají webu nutný vzhled. Celkově je to téměř 200 uživatelů.



„Existuje určitý vnitřní kruh manipulátorů. Říkáme jim členové Transatlantefu. To znamená, že to není tzv. antifa, ale lidé, kteří popisují teze amerických neokonzervativců, tedy pravicových radikálů."

Podle autorů video blogu články, které jsou napsány začátečníky nebo lidmi z vnějšku, mohou být naprosto smazány z webu. Příliš tvrdohlaví autoři mohou být označeni jako vandalové a mohou být zablokováni, což se stává pořád. Pouze za leden 2018 bylo na webu zablokováno skoro 500 autorů.

Markus Fidler a Dirk Pollman jsou rozhodnuti pokračovat ve své práci. Podle nich je dobře, že důkazy se dají snadno najít přímo na webu Wikipedie. „Budeme to i dále dokazovat a uvádět konkrétní příklady, abychom nebyli obviněni z toho, že šíříme teorie spiknutí, jako se to okamžitě v takových případech stává," říká Dik Polmann.