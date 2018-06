Putin vysvětlil, proč zaútočila koalice na Sýrii

Podotkl, že v době, kdy byl uskutečněn raketový útok na Sýrii, už experti OPCW odjeli na místo kvůli vyšetřování.

„Řekněte mi, prosím: copak je to nejlepší způsob řešení otázky objektivity? Myslím si, že ne. Podle mého názoru je to snaha o vytvoření podmínek znemožňujících plnohodnotné vyšetřování. O to právě jde," řekl Putin v interview pro rakouskou televizní a rozhlasovou společnost ORF.

„A vůbec, má se to vyšetřovat objektivně, a potom všechno zjistíme," dodal ruský prezident.