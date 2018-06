V USA promluvili o možnostech jaderných zbraní vyvíjených proti Rusku

Podotýká se, že jde o vývoj okřídlené rakety námořního umístění s jadernou bojovou hlavicí a také okřídlených raket velkého doletu odpalovaných z ponorek. V rezortu předpokládají, že nové projekty umožní volbu mezi různými variantami odvety potenciálnímu nepříteli.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation