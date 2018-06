Na hranicích s Českem chtějí rychleji deportovat uprchlíky

Bavorsko chce podstatně zrychlit deportaci lidí, kterým byl zamítnut azyl, kvůli tomu se chystá organizovat vlastní lety pro odvoz uprchlíků. To vyplývá z nového „Azylového plánu", který by měl být v úterý schválen zemskou vládou. Koncept předpokládá vytváření center pro uchazeče o azyl, aby bylo azylové řízení zrychleno. Podle návrhu by měl také přestat existovat pro uchazeče o azyl „azylový plat", nýbrž jen věcné služby.

„To, co tady dělá Bavorsko, může být model Německo," řekl předseda bavorské vlády Söder v pondělí německé tiskové agentuře v Mnichově. „Chceme ukázat, že ještě funguje právní stát. Chceme, aby u těch, koho se to týká, bylo rychleji rozhodováno, zda někdo má nárok na azyl či nikoli — a chceme se postarat o jejich navrácení."