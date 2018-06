Rusko nechce štěpit Evropu. Kdo za tím opravdu stojí?

Názory o Rusku, které údajně chce rozdělit Evropu, teď s ohromnou silou vnucují Evropanům. V předních anglojazyčných médiích je to prakticky dogma, stejně jako to, že Rusové zavraždili novináře Babčenka, otrávili špióna Skripala, nebo srazili malajský Boeing.

Paradoxem je, že hlavním zdrojem informačního útoku na Rusko je Spojené Království, které se nedávno rozhodlo z Evropské unie odejít. Zároveň však Londýn chce i nadále kontrolovat politickou situaci v regionu.

Například šéf britské rozvědky MI5 varuje Evropany před Ruskem a jeho touhou rozdělit unii. Nebo varovné oznámení Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR), se sídlem v (sic!) Londýně. Ti také varují Evropany před blízkou a strašnou hrozbou Ruska, které přijde a rozdělí unii.

Na pozadí zůstává hlavní tradiční evropský partner, USA, které začínají být také problematické. Washington rozpoutal ekonomickou válku s Ruskem a Íránem, jen protože jsou tyto země „špatné" a nedemokratické, a Evropa to v podstatě podporuje. Ale když Amerika začíná obchodní válku se samotnou Evropskou unií, přestože Evropa není nějak „špatná a nedemokratická", ale jen z důvodu zisku, pak by se Evropané měli zeptat svého tradičního partnera, v čem spočívají jejich „společné hodnoty", které byly tak zásadní pro toto partnerství dodnes.

© AFP 2018 / PRAKASH SINGH Odpověď na sankce USA: Indie a Írán se zřekly dolaru

Zkusíme krátce analyzovat, jak vypadá svět podle mainstreamových evropských médií dnes:

— hlavní soupeři Evropské unie jsou jako dřív Rusko a Čína. Tyto země sice chtějí obchodovat s Evropou a nabízejí ji různé ekonomické výhody, ale věřit těmto partnerům se nedá. Protože všichni z médií vědí, že tyto státy vedou s Evropou skrytou, hybridní, neviditelnou a tím pádem neprokazatelnou válku. Rusko totiž válčí tak chytře, že neexistují žádné důkazy, Evropanům zbývá jen slepá víra.

— hlavní partner Evropské unie jsou pořád USA, a to i přes to, že chtějí začít s Evropou a dalšími partnery obchodní válku, ale viní z toho jen „lumpa" Trumpa. Je potřeba ho ještě chvíli trpět, přijde nový prezident Ameriky a ten to všechno určitě napraví. Nikdo ale nemůže říct, kdy se to stane, jak bude vypadat a jaké přímení bude mít a dokonce co bude dělat. Po tom, co Trump odejde, bude vše opět v úplném pořádku. Stačí jen trochu uvěřit.

A tyhle „musíme věřit" a podobné „logické" argumenty jsou hlavním motivem současné protiruské propagandy. Jak výstižně píše The Guardian, „nemusíte ani vidět, jak Rusko tráví lidi, abyste si uvědomili rostoucí hrozbu pro naše společné evropské hodnoty ze strany nepřátelského a zkorumpovaného Putinova režimu". Tím pádem důkazy ruské malignity se stále častěji přenáší na duchovní či morální roviny.

© AFP 2018 / Odd Andersen Velvyslanec USA v SRN se chce vměšovat do politiky Evropy, aby posílil konzervátory

Rusko naopak potřebuje bohatou Evropskou unii, protože bohatý obchodní partner má vysokou kupní sílu, přitom má Rusko pozitivní obchodní bilanci s EU.

Rusko chce vidět Evropu sjednocenou a takovou, která bude řešit své bezpečnostní otázky společně. To je pro Rusko mnohem přínosnější, než kdyby v Evropě bylo hodně nekontrolovaných „partnerů" USA.

Rusko potřebuje suverénní Evropskou unii, protože ekonomicky EU nepotřebuje žádné protiruské obchodní sankce. Pokud EU bude opravdu suverénní, pak to s vysokou pravděpodobností povede ke zrušení nepřínosných obchodních sankcí.



Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.