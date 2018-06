V Británii vytvořili časovou posloupnost událostí v den otravy Skripalových

Zpráva o průběhu vyšetřování byla zveřejněna na webu Scotland Yardu.

Julie Skripalová přiletěla do Londýna z Moskvy v 14.40 místního času 3. března. Další den kolem 9.15 viděli lidé auto jejího otce v ulicích London Road, Churchill Way North a Whilton Road. V 13.30 bylo auto spatřeno v Devizes Road a jelo do centra města.

O deset minut později Skripalovi auto zaparkovali a šli do hospody Bishops Mill v centru města. V 14.20 obědvali v restauraci Zizzi, z níž odešli v 15.35. O čtyřicet minut později dostaly záchranné služby telefonát od místního a policisté, kteří dorazili na místo události, našli Skripalovy na lavičce nedaleko restaurace. Všechny časové údaje jsou přibližné, podotkli v právních orgánech.