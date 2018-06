Veterináři varují: Psí chřipka mutovala a je teď vysoce nakažlivá

Asi 15 procent domácích psů, kteří byly prověřeny u veterináře kvůli infekci dýchacích cest, jsou nosiči vysoce nakažlivé variace chřipky, která dosavad byla nalezena jen u prasat. Nové objevy vědců předkládají důkazy o tom, že virus chřipky může přeskakovat z prasat na psy, a že psí chřipka mutuje s nebývalou rychlostí.

Podrobná zjištění o nových mutacích psí chřipky se objevily 5. června v časopise mBio.

Chřipka může přeskakovat mezi různými živočišnými nosiči; tyto nosiči slouží jako mísicí misky pro genetickou rozmanitost virů chřipky. Pandemie chřipky mezi lidmi může začít, když viry skočí z nosiče-zvířete na člověka. Bez předchozího vystavení viru většina lidí nemá imunitu vůči těmto zvířecím virům.

Doktor García-Sastre říká: „Vývoj chřipkových virů u psů je velmi rychlý a probíhá jen pár let. Zatím není žádný signál, že pes může infikovat lidi, ale to se může změnit. Čím víc různorodých virů zvíře chytne od jiných živočichů, tím vyšší je pravděpodobnost, že to přivede k verzi viru nakažlivého pro člověka".