Byl nalezen způsob vyslechnout každý smartphone

Některé aplikace vyžadují přístup k mikrofonu, ale údaje se zpravidla nepřevádějí třetím stranám. Samotná funkce záznamu a analyzování řeči, podle Hannay, se zapíná v okamžiku, kdy vlastník telefonu vyslovuje slovo, které je zároveň spouštěčem. Přesný počet takových „signálů" je neznámý, ale experti naznačují, že mnoho populárních aplikací, jako je například Facebook nebo Instagram, jich mají více než jeden tisíc (např: OK, Google, Hej nebo Siri).

„Nevidím žádný důvod, proč by to neudělali (velké zdroje). To má smysl z marketingového hlediska a zákony, stejně jako dohody o využívání služeb, to dovolují," řekl analytik v rozhovoru s Vice.

Novinář zkontroloval tuto hypotézu. Dvakrát denně po dobu pěti dnů říkal fráze, které by mohly nastartovat nahrávku řeči na smartphonu. V jeho případě to byly fáze jako „návrat na univerzitu" a „koupit levné košile". Tyto návrhy se následně objevily v reklamní sekci na Facebooku.

Podle odborníka společnosti tyto údaje zpracovávají nezávisle s přihlédnutím na zájmy inzerentů. Tajné služby mají s největší pravděpodobností přístup k těmto informacím, ale ve většině případů jsou pro ně zbytečné, dodal novinář portálu.