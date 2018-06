Ruský miliardář musel dokázat oddanost islámu

Promluvila o tom v interview pro list The New York Times ohledně jeho rozhodnutí obrátit se na soud šaria.

„Moc dobře ví, že jsem hluboce věřící muslim. Její tvrzení jsou stejně urážlivá, jako lživá," řekl miliardář v odpovědi na obvinění exmanželky. Byznysmen poznamenal, že se jeho bývalá žena nikdy nezajímala o náboženství a islám považovala za ospravedlnění extremistů a teroristů.

„Dlouhé roky jsme nežili spolu, proto jsou její úvahy o mé víře další chytračení, aby uvedla všechny do omylu kvůli získání velké peněžní částky," řekl. Po rozvodu v roce 2000 nemá Tatiana Achmedovová žádné důvody, aby mluvila o jeho dalším životě, zdůraznil byznysmen.

Bývalá žena miliardáře poskytla interview The New York Times poté, co Achmedovovi advokáti navrhli předání rozhodnutí o osudu jachty Luna soudu šaria. Jachta byla zadržena v Dubaji na žádost britského soudu.