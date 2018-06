Kolébka sovětského snu: jaká budoucnost čeká na Ukrajině největší letadlo na světě

© Sputnik / Vladimir Fedorenko V Rusku může být obnovena výroba An-124 jako nové značky

Tenkrát však vznikla naděje, že tento projekt získá nový život a bude vyroben druhý letoun An-225. Dnes není osud projektu jasný. Odborník v oblasti vojenského průmyslu Alexej Leonkov a bývalý ředitel ukrajinské konstrukční kanceláře Antonov Dmitrij Kiva okomentovali pro Sputnik vyhlídky podniku a jeho hlavního díla, supertěžkého letounu An-225 Mrija.

Podle názoru Leonkova je Mrija unikátní letadlo určené pro speciální projekty.

„Nebylo určeno k dopravě nákladů uvnitř letadla. Jeho konstrukce je určena k dopravě nákladů na sobě (jak tomu bylo v případě Burana). Málokdo o tomto omezení ví, ale bylo to právě tak," tvrdí odborník.

„Jestliže se však Číňané pokusí udělat z něj letoun určený k dopravě nákladů, šlápnou na stejné hrábě jako konstruktéři Antonovovy konstrukční kanceláře, když se pokoušeli obnovit jeho výrobu," vysvětlil.

Leonkov dodal, že předání letadla Číňanům může být i prospěšné, protože takhle „zůstane naživu." Expert ale upřesnil, že existuje velká pravděpodobnost toho, že se Číňanům nepodaří vyvinout z An-225 nákladní letoun.

An-225 může být skutečně plně překonstruován na dopravu velkých a supertěžkých nákladů, vyžaduje to však důkladné technické a ekonomické zhodnocení, řekl v komentáři pro Sputnik bývalý ředitel konstrukční kanceláře, Hrdina Ukrajiny Dmitrij Kiva.

„Musíme vědět, co z toho vzejde, jaké přednosti bude mít na trhu ve srovnání s jinými letouny. Nesmějí to být pouhé dohady, ale skutečný výzkum," zdůraznil konstruktér.

Kiva připustil možnost použití Mriji v kosmické oblasti včetně dopravy raketoplánů typu Buran, jinými slovy v té podobě, kterou měla původně v sovětské době.

Bývalý ředitel Antonovovy konstrukční kanceláře si myslí, že druhý letoun An-225 může být vyroben v nejbližší budoucnosti, budou-li na to peníze. Vysvětlil, že se to může zdát málo pravděpodobné, protože agregáty pro existující letoun modelu Mrija byly vyrobeny v Rusku.

„Bez ruské účasti to bude těžké… Ve skutečnosti se dá udělat všechno, ale závisí to na vložených prostředcích. Dá se dokonce postavit nové letadlo, které bude ještě lepší, ale na to je třeba vyčlenit ne miliony, nýbrž miliardy (dolarů)," zdůraznil Kiva.