První čtyři stíhačky F-35 dorazily na britskou vojenskou základnu

První čtyři nejmodernější víceúčelové americké bombardovací stíhačky F-35 Lightning přiletěly na britskou vojenskou základnu v hrabství Norfolk. Je to první partie ze 138 letounů, které chce Velká Británie koupit od USA, uvádí portál BBC.

„První britské stíhačky nové generace F-35 B Lightning dorazily na základnu o dva měsíce dříve, než se plánovalo; je to závažná událost pro královské vojenské letectvo a vojenské námořnictvo Velké Británie," uvádí se v prohlášení na portálu britského vojenského letectva.

Letadla přistála na prostoru letecké základny ve středu večer, několik hodin po startu v USA. BBC uvádí, že „je to první zásilka letounů F-35," které mají letos dorazit do Británie z USA. Spojené království plánuje nákup celkem 138 letadel tohoto typu. Ve zprávě, jež byla uveřejněna dříve, se uvádí, že vláda se zavázala vydat na letouny nové generace do roku 2021 více než 12 miliard liber šterlinků.