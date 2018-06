Odkud se vzal prach na oblečení obětí katastrofy u Smolenska?

Zpravodaj Sputniku Polska Leonid Sigana si promluvil s publicistou Pawełem Dereszem, který v katastrofě přišel o manželku Jolantu Szymanek-Dereszovou.

© Sputnik / Iliya Pitalev Polská komise přijala verzi o explozích na palubě Tu-154 u Smolenska Antoniho Macierewicze. Po analýze již dostupných materiálů ohlásila existenci stop výbušnin na troskách letadla a na těle přinejmenším jedné oběti katastrofy. Můžete se k tomu nějak vyjádřit?

Velmi by mě zajímalo jméno člověka, na jehož těle možná našli nějaké stopy výbušných látek včetně prachu. Jak víme, prezidenta Lecha Kaczyńského do Katyně doprovázeli důstojníci vládní ochranky, z nichž všichni měli u sebe zbraň. Pokud to, co tvrdí pan Macierewicz, je pravda, nevylučuji, že se na těle jednoho z důstojníků ochranky, který měl služební zbraň, mohly najít stopy prachu nebo nějaké jiné látky, která má něco společného s výbušninami.

© Sputnik / Iliya Pitalev Do čela komise pro vyšetřování katastrofy Tu-154 se postaví Macierewicz, píšou média

Nemyslím si, že někdo ze členů komise trosky toho letadla vůbec viděl, a to ani z vlastní iniciativy. Pokud vím, nikdo ze členů komise nevyslovil požadavek navštívit Smolensk a prozkoumat trosky na místě.

O Macierewiczi se v médiích buď mluví špatně, nebo se o něm mlčí. Nesnaží se takto vrátit a zalíbit se určitým politickým kruhům?

Pan Macierewicz jako obvykle chce využít situaci a připomenout se. Rovněž se připravuje převzít odkaz Jarosława Kaczyńského. Je to místopředseda strany Právo a spravedlnost. Tento člověk touží po různých výsadách a funkcích. Nevylučuji, že se chce postavit do čela strany.