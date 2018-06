Dauhá se neleklo hrozeb Rijádu v případě nákupu S-400

Francouzský list Le Monde na začátku června zveřejnil článek, ve kterém se uvádělo, že saúdský král Salmán bin Abd al-Azíz zaslal dopisy lídrům USA a EU, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, s varováním před útokem na Katar kvůli koupi ruských protileteckých systémů S-400.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, File Média: Rijád je připraven zahájit vojenskou operaci proti Kataru kvůli S-400

„Víme o těchto prohlášeních ze světových médií, ale my v Kataru potvrzujeme princip suverenity států a jejich práva na sebeobranu a na uzavření legitimních obchodů s ostatními státy. A došlo-li skutečně k podobnému prohlášení Saúdské Arábie, plně to zavrhujeme," prohlásil Attyja. Velvyslanec dodal, že svět nežije v době zákona džungle založeného na hrozbách.

„Měli jsme stálou spolupráci s ruskou stranou ve všech otázkách, včetně obranných, a Katar se snaží tuto sféru posílit. Nikdo nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí Ruska a Kataru, je to svrchované právo… Mám za to, že tento postoj je hrubý zásah do vnitřních záležitostí Ruska a Kataru," poznamenal diplomat.