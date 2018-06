Rozdíl v příjmech Šarapovové a Williamsové vysvětlili barvou pleti

Píše o tom Racefans.

Hamiltonovi se nelíbilo, že v aktuálním seznamu stovky nejvíce placených sportovců Forbes nejsou žádné ženy. "Neznám rozdíl v příjmech, ale všechno nám říká, v jakém světě žijeme. Neexistuje důvod, proč by ženy neměly dostávat víc."

© Sputnik / Alexej Malgavko Britská média: Rusové s tmavou pletí trpí rasismem, ale nevědí o tom

Závodník dodal, že rasa a pohlaví by neměly bránit sportovcům vydělávat peníze. Uvedl příklad tenistky Sereny Williamsové, bývalé první rakety světa a 23násobné vítězky turnajů Grand Slam, která se nedostala do seznamu Forbes. "Serena je jednou ze tří nejlepších sportovců všech dob a je lepší než mnoho — jestli ne než všichni — v tomto seznamu. To všechno jen ukazuje, že ještě žijeme v době kamenné." Hamilton také považuje za špatné, že ruská Maria Šarapovová s menším počtem sportovních úspěchů po mnoho let měla mnohem větší příjem než Williamsová.

V seznamu Forbes se Lewis Hamilton dostal na nejvyšší místo ze závodníků F1. S ročním příjmem 51 milionů dolarů obsadil 12. místo.

Podle Forbesu v roce 2015 vydělala Maria Šarapovová 29,7 milionu dolarů a získala první místo v žebříčku nejvíce placených tenistek na světě. Příjmy Sereny Williamsové ve stejném roce činily 24,6 milionu. V roce 2016 příjmy Šarapovové prudce klesly kvůli skandálu s meldoniem.