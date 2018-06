Američtí inženýři vyvinuli nejvýkonnější superpočítač na světě

Podle jejich informací činí výkon amerického počítače Summit až 200 PFLOPS, tedy 200 milionů miliard operací za sekundu.

„Pro srovnání. Všichni lidé na Zemi by měli vykonávat každou sekundu jednu operaci v průběhu 305 dnů, aby udělali to, co může nový počítač udělat okamžitě," píše portál.

Ohlášený výkon počítače Summit je dvakrát větší než výkon čínského superpočítače Sunway TaihuLight (93 PFLOPS), který se dosud pokládal za nejvýkonnější na světě.

Vědci hodlají využívat nový superpočítač mj. při hledání možného spojení mezi geny a zhoubnými nádory a také mezi vznikem závislostí na narkotických látkách. Zařízení může také pomoci v klimatickém modelování, což zvýší efektivitu předpovědí počasí, uvádí se ve zprávě.

Jak podotýká portál, superpočítače jsou využívány na celém světě jak pro vědecké výzkumy, tak i pro vývoj nových zbraní.

„Když se nachází nejvýkonnější počítač v USA, budou mít američtí vědci a ozbrojené síly další výhodu," píše MIT Technology Review.