USA Indii: Místo ruských zbraní kupujte americké

Spojené státy se snaží přesvědčit Indii a další země, aby nekupovaly ruské zbraně. Místo toho nabízejí vlastní zbrojní systémy a upozorňují na možné sankce. Upozornil na to portál Defense One.

Rusko a Spojené státy jsou dva největší světoví exportéři zbraní. Indie je největším ruským trhem (35 % veškerého zbrojního exportu). Nové Dillí plánuje od Moskvy koupit systémy protivzdušné obrany S-400, obchod však mohou ohrozit americké sankce. Spojené státy proto upozorňují své indické partnery na výhody spolupráce s Washingtonem.

Americké dodávky zbraní do Indie se od roku 2008 vyšplhaly celkem na 15 miliard dolarů. Spojené státy proto partnerství s Novým Dillí označily za strategicky důležité, uvádí portál Defense One.

„Samozřejmě, že to je jejich právo rozhodovat o těchto věcech, ale doufáme, že jsme jim představili dobré alternativy, se kterými by mohli souhlasit," řekla o nákupu ruských zbraní zástupkyně asistenta úřadu amerického ministerstva zahraničí pro vojensko-politické vztahy Tina Kaidanowá. „Doufáme, že brzy v této otázce nastane pokrok," uvedla.

Výrobce systémů S-400 Almaz-Antej je na americkém sankčním seznamu. Sankce se tak mohou teoreticky dotknout i Indie, pokud si je skutečně pořídí.

„Nákup těchto systémů… prospívá ruské vládě, cituje Defense One Kaidanowou, aniž by specifikovala S-400. „Velmi doufáme, že ostatní státy to budou brát v úvahu, když budou přijímat svá rozhodnutí," řekla.

Američtí diplomaté se snaží odradit i jiné země od nákupu velkých ruských zbrojních systémů. „Chceme pracovat se všemi našimi partnery, abychom jim pomohli identifikovat a předejít jakékoliv aktivitě, která by mohla vést k sankcím," sdělila Kaidanowá.

V příštích letech Indie plánuje nakoupit 110 stíhacích letounů. Kvůli tomu američtí výrobci Lockheed Martin a Boeing slíbili Indii, že postaví v zemi montážní linky pro letouny F-16 a F/A-18. Nové Dillí totiž v kontraktu vyžaduje společnou výrobu těchto bojových letadel. Lockheed Martin dokonce uvažuje o přesunu veškeré své výroby F-16 do Indie.

Prozatím však není jasné, zda si Indie americké stroje skutečně pořídí. Kromě Ruska Spojeným státům v Indii konkurují i evropští výrobci, kteří by rovněž chtěli dodat své stíhací letouny.