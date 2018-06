Byl vysvětlen podivný fenomen na Měsíci

Astronauté, kteří přiletěli na Měsíc v kosmických lodích Apollo 15 a Apollo 17, provrtali otvory hluboké 2,3 metru a sondy v nich umístěné kontrolovaly změny teploty. Na místě přistání Apolla 15 byla prováděna pozorování od července 1971 do ledna 1977 a na místě přistání Apolla 17 od prosince 1972 do září 1977. Údaje byly získány Národním centrem kosmických údajů NASA, jehož odborníci je odeslali do archivu. V něm však byly uchovány pouze ty informace, které byly získány do prosince 1974.

V roce 2010 vědci objevili ve Washingtonském národním registračním centru záznamy pořízené v období od dubna do června 1975. Kromě toho byly v Houstonu nalezeny týdeníky obsahující určité informace o pozorováních až do roku 1977. Analýza dokumentů ukázala, že oteplování pokračovalo do konce měsíčních výzkumů. Zvýšení teploty přitom bylo výraznější u povrchu, což svědčí o tom, že zdroj tepla se nacházel na povrchu Měsíce

Vědci došli k závěru, že příčinou fenomenu byli samotní astronauté, kteří botami a koly průzkumného vozidla poškodili horní vrstvu regolitu a otevřeli slunečním paprskům spodní tmavší vrstvu. Tím se snížilo albedo — odrážející schopnost povrchu, který začal následkem toho vstřebávat více tepla, což zvýšilo teplotu přibližně o dva stupně Celsia.