Ale v senátu se tento týden konalo zasedání, a jestli už ne osobně kvůli filozofovi, tak kvůli čínským Konfuciovým institutům, pracujícím na americkém území. Zařídil je republikánský senátor Marco Rubio. Celkový smysl spočívá v tom, že Konfuciovy instituty by měly být nejen prohlášeny za zahraniční agenty, ale úplně všechny zavřeny, protože ohrožují národní bezpečnost USA.

Celý seznam námitek vůči Konfuciovým institutům je dost dlouhý, ale podstata spočívá v kulturním vlivu Číny na americkou společnost.

Proto jde o to, jak mohou USA čelit čínskému globálnímu kulturnímu vlivu, a to i na svém území.

Je naprosto jasné, že být dnes Číňanem je mnohem lepší než před 100 lety, kdy Čína vyvážela do celého světa spoustu hladových lidí, kteří byli ochotni přijmout jakoukoliv práci. Dnes je čínské zboží ve všech obchodech, filmy v mnoha kinech a v mnoha světadílech vidíme cesty, přístavy a budovy, které byly postaveny pomocí čínského kapitálu, většinou s cílem obchodu opět s Čínou. A to už nemluvíme o vojenské síle a dalších věcech. Je jasné, že dnes všechny zajímá, co je to za kulturu, která udělala ve světě takový zázrak během docela krátké doby. Ve 140 zemích na světě už pracuje kolem 500 Konfuciových institutů.

V USA je jich více než 100, nacházejí se většinou na území univerzit. Každý má dva ředitele — čínského a amerického. Vyučují jazyk, malířství (například zobrazit listy pivoňky akvarelem, přičemž vyučujícím tohoto umění je Američan). Vaření, tanec, hudba… ano, v určitých případech i filozofie. „Učitel Kun" skutečně vyslovil mnoho myšlenek o tom, jaká má být ideální společnost a jak má být řízena.

Dnešní politický systém Číny a řady dalších zemí je zcela „konfuciánský", ačkoliv ne všichni jsou ochotni to přiznat.

Ale ze všeho nejdůležitější je jazyk. Před sto lety se vzdělaný Američan učil například francouzsky. Dnes je v Číně asi 20 tisíc amerických studentů. Všichni vědí, že s čínštinou se v dnešním světe neztratíte. A stejné studium probíhá na americkém území, a to nejen za peníze čínské vlády. Kromě toho existuje program financovaný Pentagonem — studium „strategicky důležitých" jazyků. Nazývá se vzdělávací program pro národní bezpečnost. V jeho rámci pouze stát Arizona dostal během posledních 18 měsíců 450 tisíc dolarů na čínské kurzy.

Stejně jako „šíření čínské kultury" se v USA bojí i čínské televize v angličtině, která výborně funguje po celém světě včetně Ameriky. Bojí se i vědeckých výzkumů.

A nakonec Tibet. Celé roky americká propaganda vysvětlovala obyvatelům USA, že je Tibet okupován a utlačován Pekingem. Konfuciovy instituty poskytují Američanům jiné informace o historii a současnosti Tibetu. Lidé začínají mít možnost výběru skutečností a názorů.

Výsledek: Konfuciovy instituty jsou obviňovány z toho, že „dusí akademické svobody". To znamená, že svoboda — to znamená psát o utlačovaném Tibetu. A pokud děláte opak, tak to dělat nelze, protože je svoboda potlačována.

…Zkrátka, Západ se zatím nerozhodl, co dělat s rostoucím čínským civilizačním vlivem — zavírat se před ním pomocí „ideologického závěsu" nebo konkurovat čestným způsobem.

A my můžeme prostě ocenit ironii. Ještě zcela nedávno se hovořilo o vývozu americké ideologie do Číny. Dnes se Američané bojí čínského ideologického importu.

