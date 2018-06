V Ankaře vysvětlili, proč je Washington znepokojen nákupem S-400

V Turecku se domnívají, že USA jsou znepokojeny velmi silnými radary protivzdušných raketových komplexů S-400, které koupila Ankara. Řekl to turecký ministr obrany Nurettin Canikli.

Zdůraznil přitom, že raketomety neohrožují NATO.

„Obávají se, že jestliže S-400 se budou nacházet v Turecku, mohou tyto radary předávat údaje především ohledně (mnohoúčelových stíhaček páté generace — pozb.red.) F-35 a dalších zbraní NATO," řekl Canikli.

Podle jeho slov právě proto mnozí senátoři vystoupili proti tomu, aby Turecko kupovalo ruské raketomety.

„Vysvětlili jsme jim, že žádné riziko ani nebezpečí nebude, zaručili jsme to. S-400 v žádném příjdě nebude nijak ohrožovat zbraně NATO, požádali jsme, aby to bylo vyřízeno senátorům. S-400 budou dodány a předány do výzbroje a o tom se nedá diskutovat," řekl Canikli novinářům na základě výsledků jeho jednání s ministrem obrany USA Jamesem Mattisem v Bruselu. Cituje ho agentura Anadolu.

Situace nedůvěry

Podle jeho slov je projekt F-35 obchodní dohoda, kterou USA realizuje s mnoha zeměmi NATO . „Turecko splnilo všechny své závazky vůči tomuto projektu. Zaplatili jsme zálohu více než 800 milionů dolarů. Předpokládá se nákup 100 letadel, jejichž hodnota je více než 11 miliard dolarů, a není nutné hledat záminky k opožděnému plnění této dohody. Jinak vznikne situace nedůvěry nejen v právním smyslu, ale především z hlediska tureckého národa," zdůraznil Canikli.

Dodal, že Turecko čeká na čestné splnění závazků americkou stranou. „Právě vztahy (USA — pozn.red.) nás přinutily hledat jiné řešení nákupů systémů PVO, na dohodu o S-400 je třeba se dívat právě z této roviny. Jestliže ohledně F-35 bude přijato rozhodnutí odporující podmínkám dohody, budeme samozřejmě nuceni přijmout opatření, najdeme jiné východisko, a to je naše přirozené právo," řekl turecký ministr.