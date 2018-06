Za jeden z hlavních úkolů konference poslanec označil „pochopení ruské hrozby pro celý civilizovaný svět".

„Fakticky Rusko ohrožuje Evropu, Severoatlantickou alianci a celý civilizovaný svět. Tato agrese se projevuje v různých sférách, do kterých spadají ekonomická, energetická, humanitární a kulturní sféry a také kybernetické útoky. A pochopení globální hrozby Ruska pro celý civilizovaný svět je pravděpodobně jedním z hlavních úkolů naší konference," řekl Parubij.

© Foto : Public domain USA přesunuly na Ukrajinu vojenské tankovací letouny

Poslanec také vyjádřil názor, že na Ukrajině a také v Gruzii a Moldavsku se údajně nachází okupační vojska. Kromě toho připomněl, že Kyjev podpořil Tbilisi, když v roce 2008 Gruzie zaútočila na Jižní Osetii.

„Mnozí z nás si pamatují rok 2008, kdy začala agrese proti Gruzii. Tehdy ukrajinský parlament i ukrajinský prezident podpořili naše přátele z Gruzie. Tehdy to bohužel svět adekvátně neohodnotil. Jsem si jistý, že kdyby tehdy nastala adekvátnější odpověď, nepokračovalo by to, nebyla by žádná agrese proti Ukrajině," uzavřel Parubij.

V dubnu 2014 ukrajinské orgány zahájily vojenskou operaci proti samozvaným DLR a LLR na jihovýchodě země. Rusko obvinily ze zasahování do konfliktu na Donbasu, Moskva však taková prohlášení odmítá a zdůrazňuje, že není stranou ve vnitroukrajinském konfliktu.

Gruzie v roce 2008 zaútočila na Jižní Osetii a zničila část jejího hlavního města. Rusko na agresi reagovalo a na obranu civilního obyvatelstva do Osetie vyslalo vojska a vytlačilo protivníka.