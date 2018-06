Useknutá hadí hlava se krutě pomstila za úder lopatou

Obyvatel Texasu (USA) jen zázrakem nezemřel na uštknutí hlavy jedovatého hada. O tomto neobvyklém incidentu informují The New York Times.

Metrového texaského chřestýše nalezla manželka 40letého Jeremy Sutcliffe. Ten hadovi useknul hlavu lopatou, ale když se za 10 minut rozhodl vyhodit ostatky hada a sehnul se pro hadí hlavu, ta ho náhle kousla do ruky.

Když Sutcliffe dopravili do nemocnice, potřeboval 26 dávek protijedu, obvykle stačí 2-4 dávky. Pak muže uvedli do umělého spánku. Probudil se po 4 dnech a vůbec si nepamatoval, jak se ocitl v nemocnici. Paměť se se mu vrátila po týdnu. Sutcliffe řekl, že kdyby se měl možnost vrátit do minulosti, udělal by všechno jinak.

„Kdyby věděl, že ho useknutá hadí hlava může uštknout, nedotýkal by se jí. V nemocnici také nevěděli, že podobné se může stát. Prostě nemáme znalosti, jak správně zacházet s hady," říká manželka Jeremy.