Trumpovo přání návratu Ruska do G8 hrozí Evropě rozkolem, prohlásili v Německu

Prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o nutnosti navrácení Ruska do osmičky hrozí Evropě novým rozkolem, řekl v přenosu televizní stanice ZDF státní tajemník německého ministerstva zahraničí Niels Annen.

„Odpověď na tento tweet a provokaci pana Trumpa na G7. Nedojde-li k žádným změnám ze strany Ruska a my ho pozveme, nikdo to nebude akceptovat. Je to skupina, která hájí společné hodnoty<…> V této situaci nesmíme připustit další rozkol v Evropě, poněvadž v Evropě s tím nebudou všichni souhlasit," prohlásil.

Trump dříve učinil prohlášení, že by formát osmičky s ruskou účastí byl mnohem účinnější než formát sedmičky. Tuto myšlenku podpořil italský premiér Giuseppe Conte.

V kremelském komentáři se k výroku amerického prezidenta praví, že Moskva dává přednost jiným formátům. Ministerstvo zahraničí RF učinilo předpoklad, že politici nastolují téma připojení Ruska k G7 jako PR.