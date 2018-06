Opona je zvednuta. Mluvčí MZV Ruska okomentovala fotografii Merkelové a Trumpa z G7

Podle Zacharovové pokaždé, když vidí takové fotografie, si myslí, že je to photoshop.

„Nemůže to být takhle. A pak se ukazuje, že může. A může to být ještě jinak. Nezáleží na tom, co bylo za zavřenými dveřmi. Spíše nezáleží na tom, že dveře byly zavřené. Jedna fotografie a opona je zvednuta," napsala diplomatka na svém Facebooku.

Fotografie byla pořízena 9. června během druhého dne summitu G7 v Kanadě. Fotografovi se podařilo zachytit sedícího za stolem Trumpa, kolem kterého stáli světové lídři.