USA rozšířily sankční seznam proti Rusku.

„Mám takový pocit, že americký sankční mechanismus již není pod kontrolou zdravého smyslu. Existuje sám o sobě a vyžaduje neustálou cestu dál pro to, aby potvrdil sám sebe. Již dávno nemá žádná význam ani faktor podložení sankcí, ani faktor jejich efektivity. Ke všemu v ruském případě není ani to první, ani to druhé," řekl senátor.

Ale kdyby to autoři sankcí přiznali, tak by to znamenalo spáchání politického harakiri, dodal.

Tyto pokusy „vypadají stále více nepřesvědčivě a uboze", uzavřel Kosačev.