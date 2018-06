Chorvatská prezidentka varovala občany před demografickými problémy

Hlava státu citovala statistiky, podle nichž v roce 2011 populace Chorvatska byla 4 miliony 284 tisíc 889 lidí. V roce 2018 klesla do úrovně 4 milionů obyvatel.

„Pokud nezastavíme katastrofické demografické tendence, ztratíme více než 1,1 milionu obyvatel do roku 2051. Počet a procento mládeže se snižuje a počet a procento starších lidí se zvyšuje. Pokud to bude pokračovat, do roku 2051 budeme mít 3,15 milionu obyvatel, z nichž budou práceschopní pouze 1,8 milionu místo současných 2,9 milionu," uvedla Grabarová Kitarovićová na celostátní televizní stanici HRT.