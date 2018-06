Trump a Kim Čong-un podepsali po jednáních závěrečný dokument

Ceremoniál se konal v hotelu Capella. Pro Trumpa a Kim Čong-una byla připravena pera. Před zahájením ceremoniálu člověk z okolí Kim Čong-una utřel v bílých rukavicích pero určené severokorejskému předákovi.

„Podepisujeme velmi závažný a podrobný dokument", řekl Trump na ceremoniálu podepsání.

První v dějinách americko-severokorejský summit se koná v hotelu Capella na lázeňském ostrově Sentosa spojeném s ostatní částí Singapuru mostem. Předáci obou zemí plánovali projednat otázky úplné denuklearizace a záruk míru na Korejském poloostrově a normalizace americko-severokorejských vztahů.

© AFP 2018 / Behrouz Mehri Kim Čong-un pozval Trumpa do Pchjongjangu na druhé kolo summitu

Po jednáních mezi čtyřma očima vyšli oba předáci na terasu v prvním poschodí, odkud uvítali představitele médií.

„Kima se třikrát ptali, jestli se zřekne jaderných raket, ten ale neodpověděl", oznamuje zpravodaj.

Trump ze své strany novinářům řekl, že má s lídrem KLDR „velmi, velmi dobré, výborné vztahy".

Severokorejský předák Kim Čong-un označil summit s prezidentem USA Donaldem Trumpem za „předehru k míru".

„Překonali jsme všelijaký skepticismus a spekulace ohledně tohoto summitu, a myslím si, že to dobré pro mír. Myslím si, že je to dobrá předehra k míru", řekl Kim Čong-un, jehož slova uvádí agentura Associated Press.