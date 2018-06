Barbie z Berlína si „napumpovala“ hrudník extrémním množstvím silikonu (FOTO)

27letá Paris Herms, známá jako skutečná Barbie z Berlína, vložila do své hrudi silikonové implantáty obrovských rozměrů. Píše o tom The Sun.

Nyní její ňadra váží více než čtyři kilogramy. „Když jsem se probudila po anestezii, cítila jsem se velmi šťastná. Přestože to nebyl můj cíl, je to příjemný pocit mít největší prsa v Německu. Líbí se mi velké prsa, protože to představuje ženskost," řekla.

Paris celkem vynaložila za změnu vzhledu více než 50 tisíc dolarů. Důvodem bylo obtěžování týkající se vzhledu ve školních letech.

Nyní má na účtu na Instagramu více než 200 tisíc sledujících.