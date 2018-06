V Rusku žije i nadále „sovětské zlo“, a proto by bylo chybou vrátit Rusko do G8, prohlásil americký senátor za Republikánskou stranu Lindsey Graham ve vysílání televize ABC News.

Nesouhlasí s nedávnými výroky prezidenta USA Donalda Trumpa o nutnosti usadit Rusko k jednacímu stolu v G7.

„Byla by to chyba. Sovětský svaz se možná opravdu rozpadl, ale zlo, které ztělesňuje, žije i nadále v Putinově Rusku. Ten (ruský prezident) není přítelem Spojených států. Ničí demokracii všude a pokouší se to udělat také u nás na záhumencích," řekl politik.

Graham přitom uznal, že v dialogu s Moskvou je třeba pokračovat.