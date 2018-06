Jak se Katar a Saúdská Arábie rozhádaly kvůli ruským S-400. Názor

Ruské Triumfy nenechají mnohé na pokoji. Zdálo by se, že jde o ryze obrannou zbraň, ale reakce na ně je občas velmi útočná. Teď se o něco nepodělily zase Rijád a Dauhá a kamenem úrazu jsou z nejasného důvodu S-400.

Protiletecký systém Triumf je z mnoha ohledů příznačná zbraň. Všimli si ji v tolika zemích, že na Rusko začnou brzy ze všech stran naléhat, aby ji prodalo. Také na Blízkém Východě vypukly vážné nesváry ohledně Triumfu. Katar, tento malý, ale výbojný emirát, se rozhodl posílit obranu svého vzdušného prostoru a obrátil se za tímto účelem na Moskvu. Země zahájily jednání, v jejichž průběhu začala vznikat vojensko-ekonomická spolupráce výhodná pro obě strany, včetně nákupu obranných systémů S-400.

Nečekaně se ale nad tím rozhořčila sousedka Kataru , Saúdská Arábie, která do té doby byla „první ve frontě" na ruské S-400 . A Rijád rychle zaútočil. Nerozmyslí-li si to Katar a koupí od Ruska raketové systémy, tak zahájí vojenskou operaci. Přičemž tato „rukavice" byla hozena originálně. Jak napsala francouzská média, zaslal král Saúdské Arábie Abd al-Azíz ibn Saúd prezidentu Francie Emmanuelu Macronovi dopis, ve kterém vysvětlil podstatu problému. Katar také nemlčel a odpověděl něco jako „nesmíte nám rozkazovat, jsme suverénní stát". I když se zdá, že ryze obranný systém a hrozba válečné invaze nemají nic společného.

Tato ostrá polemika ale není, jak se zdá, ničím jiným, než ještě jedním složitým okamžikem v komplikovaných vztazích dvou sousedských zemí. Saúdská Arábie se totiž dávno považuje za lídra islámského světa a všemožně ukazuje, že Katar jí není rovný. Ten ale také nechce ustoupit a snaží se dokázat, že je důležitý politický bod na mapě světa.

K vážné krizi ve vztazích mezi Saúdskou Arábií a Katarem došlo také před rokem. Rijád zrušil tenkrát spolu se svými spojenci (SAE, Bahrajn a Egypt) diplomatický styk s Dauhá a obvinil Katar z podpory terorismu a zasahování do vnitřních záležitostí. Tenkrát se rovněž mluvilo o vojenském vpádu, ale dopadlo to nakonec dobře. Byly jisté ekonomické sankce, ale nic víc. A dnes také nejde podle všeho o S-400, ale o to, že Katar, jak soudí Saúdská Arábie, znovu nejde správným směrem.

Co ale Rusko? Rusko se toho neúčastní. Je jasné, že dodávky takové náročné zbraně jako S-400 není záležitost jednoho měsíce a dokonce ani jednoho roku. Existuje samozřejmě možnost, že se Triumf kvůli všem těmto orientálním zvláštnostem do Kataru nakonec nedostane.

Na S-400 stojí ve světě dost dlouhá fronta ze zemí, jež si přejí posílit svoji obranu. Indie, například, potvrdila, že hodlá koupit několik těchto systémů za velmi působivou částku. Úspěšná obrana syrské PVO před americkými Tomahawky udělala na mnohé velký dojem. A přitom to dokonce nebyly Triumfy, ale jejich předchůdci.

